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    Mehmet Ali Erbil taburcu oldu

    Tedavisi sona eren Mehmet Ai Erbil, evine döndü.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2020 - 08:10
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    Mehmet Ali Erbil taburcu oldu

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yıllardır mücadele ettiği “kaçış sendromu” hastalığı nedeniyle yine hastaneye yatmıştı. Kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil, hastaneden taburcu edildi.

    "HEMŞİRE İLE KALIYOR"

    Maslak Acıbadem Hastanesi’ndeki 2 haftalık tedavi sürecinin ardından evine dönen ünlü şovmenin sağlık durumu hakkında küçük kızı Yasmin Erbil bilgi verdi.

    Erbil, babasının iyi durumda olduğunu ve tedavisine evde devam edildiğini açıkladı: “Babamın kök hücre tedavisi bitti. Şu an bağışıklık durumu iyi. Evde izolasyon sürecine başladık. Hemşireyle birlikte odasında kalıyor. Hiçbirimiz odasına giremiyoruz.”

    Mehmet Ali Erbil taburcu oldu #1

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