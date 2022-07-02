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    Eda Ece’den makyajsız paylaşım

    Oyuncu Eda Ece, doğal halini gözler önüne serdi. Güzel oyuncu makyajsız karelerini paylaşarak, “Makyajsız, fönsüz hayat. Daima” notunu düştü.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2022 - 10:57
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    Eda Ece’den makyajsız paylaşım

    Fenomen dizi Yasak Elma'nın Yıldız’ı Eda Ece ile Anadolu Efes'in basketbolcusu Buğrahan Tuncer’in aşkı doludizgin devam ediyor…

    Mutlu birliktelik oyuncunun da keyfine keyif katıyor.

    Makyajsız halini filtresiz paylaştı

    Renkli paylaşımlarıyla adından söz ettiren Eda Ece, son olarak hayranlarına en doğal halini gösterdi.

    32 yaşındaki başarılı oyuncu, makyajsız halini filtresiz olarak Instagram hesabından paylaştı.

    Beğeni yağdı

    Bu karelere “Makyajsız, fönsüz hayat. Daima” notunu düşen Eda Ece’ye beğeni yağdı.

    Eda Ece’den makyajsız paylaşım #1

    Eda Ece’den makyajsız paylaşım #2

    Eda Ece’den makyajsız paylaşım #3

    Eda Ece’den makyajsız paylaşım #4


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