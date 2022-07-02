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Eda Ece’den makyajsız paylaşım
Oyuncu Eda Ece, doğal halini gözler önüne serdi. Güzel oyuncu makyajsız karelerini paylaşarak, “Makyajsız, fönsüz hayat. Daima” notunu düştü.
- Haber Merkezi
- 02.07.2022 - 10:57
Fenomen dizi Yasak Elma'nın Yıldız’ı Eda Ece ile Anadolu Efes'in basketbolcusu Buğrahan Tuncer’in aşkı doludizgin devam ediyor…
Mutlu birliktelik oyuncunun da keyfine keyif katıyor.
Makyajsız halini filtresiz paylaştı
Renkli paylaşımlarıyla adından söz ettiren Eda Ece, son olarak hayranlarına en doğal halini gösterdi.
32 yaşındaki başarılı oyuncu, makyajsız halini filtresiz olarak Instagram hesabından paylaştı.
Beğeni yağdı
Bu karelere “Makyajsız, fönsüz hayat. Daima” notunu düşen Eda Ece’ye beğeni yağdı.