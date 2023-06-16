68'lik Gülşen Bubikoğlu'ndan yeni poz Sosyal medyayı aktif kullanan Yeşilçam'ın güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu, paylaşımıyla gündem oldu.

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Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev gibi filmleriyle hafızalata kazınan Gülşen Bubikoğlu, yıllara meydan okuyor.

Şimdilerde 68 yaşında olan Gülşen Bubikoğlu ekranlardan uzak olsa da sosyal medya üzerinden hayranlarıyla iletişimini kesmiyor.

Bubikoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiriyor.

"Kendime ait saatler"

Son olarak sosyal medya paylaşımı ile yine dikkat çeken bir paylaşım yapan Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu. Gülşen Bubikoğlu "Kendime ait saatler" dediği kareleri ile beğeni topladı.