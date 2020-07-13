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    Merve Boluğur, tatilde

    Sezonu Ege'de açan oyuncu Merve Boluğur, tatil pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2020 - 07:13
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    Merve Boluğur, tatilde

    Oyuncu Merve Boluğur, normalleşme sürecine uydu ve soluğu Ege'de aldı. Sezonu açan 32 yaşındaki Boluğur, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

    SAHİLDE DANS

    Tatil pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Merve Boluğur, bu paylaşımına "Özgür" notunu düştü. Boluğur, sahilde siyah bikinisiyle dans ettiği anları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

    İddialı paylaşımlarıyla söz ettiren Merve Boluğur'un paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

    Merve Boluğur, tatilde #1

    Merve Boluğur, tatilde #2

    Merve Boluğur, tatilde #3

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