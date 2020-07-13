Merve Boluğur, tatilde

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Sezonu Ege'de açan oyuncu Merve Boluğur, tatil pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu Merve Boluğur, normalleşme sürecine uydu ve soluğu Ege'de aldı. Sezonu açan 32 yaşındaki Boluğur, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

SAHİLDE DANS

Tatil pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Merve Boluğur, bu paylaşımına "Özgür" notunu düştü. Boluğur, sahilde siyah bikinisiyle dans ettiği anları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

İddialı paylaşımlarıyla söz ettiren Merve Boluğur'un paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.