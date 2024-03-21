7 aylık hamile olan Gonca Vuslateri evlendi! İşte bebeğin babası Bebeğini kucağına almak için gün sayan Gonca Vuslateri, tüm bilgilerini sır gibi sakladığı sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi.

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Şu sıralar Bambaşka Biri dizisinde Sedef rolüne hayat veren ünlü oyuncu Gonca Vuslateri geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklamıştı.

7 aylık hamile

Sevgilisinden 7 aylık hamile olan Vuslateri, anne olmak için gün sayarken bebeğinin cinsiyeti de belli olmuştu. Vuslateri’nin bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenilmişti.

Devlet memuru

Geçtiğimiz günlerde bir programa katılan Vuslateri, sevgilisiyle ilgili konuşmuştu. Bebeğinin babasının devlet memuru olduğunu söyleyen ünlü isim, "Levent ile birlikteliğimize başladığımızda başka sektörden biriyle olmanın huzurunu yaşamıştım. Devlet memuru, benim hayatımdan ve sektörümden çok uzakta bir yerde. Benim işimin magazinsel bir tarafı var, o biraz kışkırtıcı. Erkek arkadaşımla hiçbir ortak yanımız yok" ifadelerini kullanmıştı.

Aile arasında nikah

Gonca Vuslateri, sadece adını bilinen ve tüm bilgilerini sır gibi sakladığı sevgilisiyle Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde evlendi. 7 aylık hamile olan Vuslateri, sevgilisi Levent Bey ile aile arasında yapılan nikah töreniyle dünya evine girdi.

"Çocuğumuz için bunu resmileştirdik"

Vuslateri, eşiyle paylaşım yapmayı da ihmal etmedi ve paylaşımına; “Memlekette büyük bir sorundu bu biliyorsunuz. Herkes için değil elbet. Onlar tüm süreci benimle yaşayan canım ciğerlerim. Dostu, düşmanı gördüğümüz çok şükür bir kıymetli sürecin daha sonuna geldik.

"Biz zaten evliydik"

Başka gündemi olamayan herkes için biraz yaralara su serptiyse ne mutlu. En çok kadınların, sakın karıştırılmasın ‘kadınların’ linç yağmuruna tuttuğu şu merama şifa olabildiysem ne mutlu. Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik. Ben zar zor yürüyerek karnım burnumda bir şekilde bu işi de hallettik." yazdı.