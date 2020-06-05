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    7 aylık hamile Yağmur Sarıoğlu 13 kilo aldı

    2 ay sonra bebeğini kucağına alacak olan Yağmur Sarıoğlu, Bebek'te objektiflere yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2020 - 13:21
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    7 aylık hamile Yağmur Sarıoğlu 13 kilo aldı

    Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu’nun üçüncü çocuklarına 7 aylık hamile olan eşi, pilot Yağmur Sarıoğlu önceki gün çocukları Sarp ve Sare ile Bebek Parkı’nda görüntülendi.

    13 KİLO ALDI

    Dadısı olduğu halde çocuklarının başından ayrılmayan Sarıoğlu, sürekli telefonuna baktı.

    İki ay sonra doğum yapacak olan Yağmur Sarıoğlu şimdiye kadar 13 kilo aldığını söyledi.

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