7 aylık Kurt Efe, denize girdi

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, 7 aylık oğulları Kurt Efe'yi denizle tanıştırdı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, Bodrum’da sezonu bugün kapattı.

Çift, kapanışa özel de 7 aylık oğulları Kurt Efe’yi denizle tanıştırdı.

“Kapanış, son, bitti”

Başak Dizer, o anları Instagram hesabından “Kapanış, son, bitti, finito, bye” notuyla paylaştı.

Şu ana kadar Kurt Efe'nin yüzünü göstermeyen ünlü çift, yine kural bozmadı.

Üst açıdan çekilen bu kare, yine de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İstanbul’a dönüş

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde yüksek ateş belirtisiyle test yaptıran çiftin, koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Bodrum'daki evlerinde karantinaya çekilen ünlü çiftin, sağlığına kavuşmuş bir şekilde İstanbul’daki evlerine döneceği belirtildi.