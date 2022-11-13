Petrol
95.78
2.25%
Euro
19.2202
1.95%
Dolar
18.5449
0.30%
Altın
1.054
1.05%
Borsa
4456
0.00%
Bitcoin
319.279
-0.58%
BTXN Coin
6.13
-9.85%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    7 aylık Kurt Efe, denize girdi

    Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, 7 aylık oğulları Kurt Efe'yi denizle tanıştırdı.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2022 - 14:09
    • Güncelleme : 13.11.2022 - 14:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    7 aylık Kurt Efe, denize girdi

    Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, Bodrum’da sezonu bugün kapattı.

    Çift, kapanışa özel de 7 aylık oğulları Kurt Efe’yi denizle tanıştırdı.

    “Kapanış, son, bitti”

    Başak Dizer, o anları Instagram hesabından “Kapanış, son, bitti, finito, bye” notuyla paylaştı.

    Şu ana kadar Kurt Efe'nin yüzünü göstermeyen ünlü çift, yine kural bozmadı.

    Üst açıdan çekilen bu kare, yine de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

    7 aylık Kurt Efe, denize girdi #1

    İstanbul’a dönüş

    Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde yüksek ateş belirtisiyle test yaptıran çiftin, koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

    Bodrum'daki evlerinde karantinaya çekilen ünlü çiftin, sağlığına kavuşmuş bir şekilde İstanbul’daki evlerine döneceği belirtildi.

    7 aylık Kurt Efe, denize girdi #2

    7 aylık Kurt Efe, denize girdi #3

    7 aylık Kurt Efe, denize girdi #4

    7 aylık Kurt Efe, denize girdi #5


    Adana Demirspor'da hedef dünya yıldızı transferi
    Transfer dosyası

    Adana Demirspor'da hedef dünya yıldızı transferi

    Kocaali'de takı kavgası yüzünden 1 kişinin öldüğü husumetli aile barıştı
    Yaşam

    Kocaali'de takı kavgası yüzünden 1 kişinin öldüğü husumetli aile barıştı

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Görüş Bildir