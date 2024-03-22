72 kilo vermişti! Modellik yapmaya başlayan oyuncu Esin Gündoğdu'nun son hali şaşırttı 72 kilo vererek bambaşka birine dönüşen ünlü oyuncu Esin Gündoğdu'nun son hali ağızları açık bıraktı.

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Avrupa Yakası, Olacak O Kadar ve Aşk Yeniden gibi dizilerde rol alan oyuncu Esin Gündoğdu, kariyerinin yanı sıra verdiği kilolarla da sık sık gündeme geliyor.

72 kilo gitti

138 kiloya kadar çıktıktan sonra diyet yapan ve mide küçültme ameliyatı olan Esin Gündoğdu, 72 kilo verdiğini açıklamıştı.

"Günden güne eriyor"

Bir giyim markası için verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan Gündoğdu, son haliyle görenleri şaşırttı. Gündoğdu için "Günden güne eriyor" yorumu yapıldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise ünlü oyuncuyu tanımakta zorlandı. Gündoğdu, daha önce yaptığı açıklamada şunları ifade etmişti:

"Kendimi çok rahatlamış hissediyorum."

"Salondan odaya gidemiyordum, basamak çıkamıyordum. Şu anda kendimi çok rahatlamış hissediyorum."