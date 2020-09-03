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    Çağatay Ulusoy'un yeni rolü

    Çağatay Ulusoy, kilo aldığı yönünde haberlerle magazin basınını uzun süre meşgul etmişti.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2020 - 11:57
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    Çağatay Ulusoy'un yeni rolü

    Her daim fit vücuduyla görüntülenen yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni filmi için kamera karşısına geçti. Uzun zamandır ekranlarda olmayan Ulusoy, imajını da değiştirdi.

    KİLO ALDI

    Oyuncu, yeni projesi için kilo alıp saçlarını ve sakallarını uzattı.

    Yeni filminde çöp toplayıcı bir babayı canlandıran Çağatay Ulusoy’un setten ilk karesi sosyal medyaya düştü.

    Çağatay Ulusoy un yeni rolü #1

    Çağatay Ulusoy un yeni rolü #2

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