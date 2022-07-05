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- 7.5 aylık hamile Gupse Özay, tatilde
7.5 aylık hamile Gupse Özay, tatilde
Bebeğine kavuşmak için gün sayan Gupse Özay, tatile çıktı.
- Haber Merkezi
- 05.07.2022 - 07:55
- Güncelleme : 05.07.2022 - 08:10
Meslektaşı 34 yaşındaki Barış Arduç’la 2020 yılında nikah masasına oturan 37 yaşındaki Gupse Özay, ilk bebeğine kavuşmak için gün sayıyor.
Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden 7.5 aylık hamile Gupse Özay, tatil için Çeşme'ye gitti.
Denize girdi
Ünlü oyuncu, önceki gün bir beach’te yakın arkadaşı Bengisu Uzunöz ile denize girerken görüntülendi.
Kız bebek bekleyen Gupze Özay, uzun süre deniz keyfi yaptı.