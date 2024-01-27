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77 yaşındaki Ajda Pekkan'ın son hali şaşırttı! Yüzündeki değişim olay oldu

77 yaşındaki Ajda Pekkan'ın son hali şaşırttı! Yüzündeki değişim olay oldu Geçirdiği estetik operasyonlarla bilinen başarılı şarkıcı Ajda Pekkan, son olarak yüzüne yeni bir işlem daha yaptırdı.