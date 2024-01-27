77 yaşındaki Ajda Pekkan'ın son hali şaşırttı! Yüzündeki değişim olay oldu

ensonhaber.com
Türk müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, fit görüntüsüyle dikkatleri çekiyor...
77 yaşında olan ve yıllara meydan okuyan Pekkan, yaptırdığı estetik işlemlere bir yenisini daha ekledi.
Estetik operasyonlar için sayısız kere bıçak altına yatan Ajda Pekkan yanak ve çene bölgesindeki değişiklikle dikkat çekti.
Gençliğini korumayı hedefliyor
Çenesini üçgen yapan ve yanaklarını da gerdiren Süperstar yıllara meydan okuma iddiasını yineledi.
Pekkan, bu operasyonlarla gençliğini korumayı ve daha iyi görünmeyi hedeflediğini söylüyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış