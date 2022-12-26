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Murat Yıldırım'dan romantik evlilik yıl dönümü paylaşımı

Murat Yıldırım'dan romantik evlilik yıl dönümü paylaşımı

İki ay önce ilk kez baba olma heyecanını yaşayan oyuncu Murat Yıldırım, evliliklerinin 6'ncı yıldönümünde eşi Imane Elbani ve kızı Miray'la olan fotoğrafını yayınlayarak, "Hayalimin ötesi" dedi.