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- Murat Yıldırım'dan romantik evlilik yıl dönümü paylaşımı
Murat Yıldırım'dan romantik evlilik yıl dönümü paylaşımı
İki ay önce ilk kez baba olma heyecanını yaşayan oyuncu Murat Yıldırım, evliliklerinin 6'ncı yıldönümünde eşi Imane Elbani ve kızı Miray'la olan fotoğrafını yayınlayarak, "Hayalimin ötesi" dedi.
- 26.12.2022 - 15:22
Türkiye'nin en beğenilen erkek oyuncuları arasında yer alan Murat Yıldırım, 2016 yılında İman Elbani dünyaevine girdi.
Geleneksel düğün törenleri ile büyük beğeni toplayan çift, evliliklerini gözlerden uzakta yaşıyor.
İki ay önce baba oldu
Zaman zaman sosyal medya hesaplarından birbirleri ile çekilen karelerini paylaşan ikili, romantik notlarıyla büyük beğeni topluyor.
Ekim ayında ilk bebeklerini kucaklarına alan çift, kızlarına 'Miray' adını verdi.
6'ncı yıl dönümlerini kutladı
Son olarak 4 milyon takipçili hesabından aile fotoğrafını paylaşan Yıldırım, evliliklerinin 6'ncı yılını kutladı.
Yıldırım, kısa sürede büyük beğeni alan paylaşıma, "Hayalimin ötesi... Altıncı yıl dönümüz kutlu olsun. Sen benim neşem ve mutluluğumsun" notunu düştü.