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    Murat Yıldırım'dan romantik evlilik yıl dönümü paylaşımı

    İki ay önce ilk kez baba olma heyecanını yaşayan oyuncu Murat Yıldırım, evliliklerinin 6'ncı yıldönümünde eşi Imane Elbani ve kızı Miray'la olan fotoğrafını yayınlayarak, "Hayalimin ötesi" dedi.
    • 26.12.2022 - 15:22
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    Murat Yıldırım'dan romantik evlilik yıl dönümü paylaşımı

    Türkiye'nin en beğenilen erkek oyuncuları arasında yer alan Murat Yıldırım, 2016 yılında İman Elbani dünyaevine girdi.

    Geleneksel düğün törenleri ile büyük beğeni toplayan çift, evliliklerini gözlerden uzakta yaşıyor.

    İki ay önce baba oldu

    Zaman zaman sosyal medya hesaplarından birbirleri ile çekilen karelerini paylaşan ikili, romantik notlarıyla büyük beğeni topluyor.

    Ekim ayında ilk bebeklerini kucaklarına alan çift, kızlarına 'Miray' adını verdi.

    Murat Yıldırım dan romantik evlilik yıl dönümü paylaşımı #1

    6'ncı yıl dönümlerini kutladı

    Son olarak 4 milyon takipçili hesabından aile fotoğrafını paylaşan Yıldırım, evliliklerinin 6'ncı yılını kutladı.

    Yıldırım, kısa sürede büyük beğeni alan paylaşıma,  "Hayalimin ötesi... Altıncı yıl dönümüz kutlu olsun. Sen benim neşem ve mutluluğumsun" notunu düştü.

    Murat Yıldırım dan romantik evlilik yıl dönümü paylaşımı #2

    Murat Yıldırım dan romantik evlilik yıl dönümü paylaşımı #3


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