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    Aleyna Tilki, Demet Akalın’a cevap verdi

    Geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki'ye sosyal medyadan laf sokan Demet Akalın'a cevap geçikmedi.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2022 - 06:58
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 07:15
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    Aleyna Tilki, Demet Akalın’a cevap verdi

    Önceden çok iyi anlaşan iki dost olan Demet Akalın ile Aleyna Tilki artık neredeyse düşman oldu.

    "Aleyna duymasın"

    Akalın, geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki'ye laf attı. Demet Akalın'ın şarkısı Kulüp'u Trabzonsporlular şampiyonluk kutlamalarında kullandı. Bunun üzerine bir tweet atan ünlü şarkıcı, "Adamlar beni dünya starı yapacak? Aleyna (Tilki) duymasın!" ifadelerini kullandı.

    Aleyna Tilki'den ise buna cevap gecikmedi. Aleyna Tilki, gerginliği tırmandıracak bir açıklamada bulundu.

    "İngilizce röportajımı izlesinler"

    Aleyna Tilki, "Dünya starlığını şampiyonlukta şarkı çalması zannedenler ilk İngilizce röportajımı izleyebilirler. Bunu yapan ilk Türk olduğum için çok mutluyum, beni destekleyenlere teşekkür ederim. Desteklemeyenlere de saygım sonsuz ama artık sevgim yok." ifadelerini kullandı.

    Demet cevap yazdı

    Demet Akalın ise bu tweet'e hemen cevap verdi. Akalın Tilki'ye, "Tek rakibin Mustafa Topaloğlu 'uzay starlığı'. Sakin ol şampiyon! FİFA'ya söyleriz seni de paylaşır" ifadelerini kullandı.

    Aleyna Tilki, Demet Akalın’a cevap verdi #1

    Aleyna Tilki, Demet Akalın’a cevap verdi #2

    FIFA'dan Trabzonspor paylaşımı ViDEO

    "Önemli olan don değilmiş"

    "Telif at izinsiz yayın diye yasakla bu videoyu, kral olursun.." diye bir mesaj atan Twitter kullanıcısına cevap veren Demet Akalın; "Hahhaha adamlar beni dünya starı yapacak şaka mısın? Aleyna duymasın, hayal kuruyordu ama ben oturduğum yerden FIFA'dayım. Neymiş önemli olan don değil şarkıymış." dedi.

    Aleyna Tilki, Demet Akalın’a cevap verdi #3

    Aleyna Tilki, Demet Akalın’a cevap verdi #4

     

    Aleyna Tilki, son klibinde eteğini çıkardı VİDEO

    Aleyna Tilki, Demet Akalın’a cevap verdi #5

    Aleyna Tilki, Demet Akalın’a cevap verdi #6


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