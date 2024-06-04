8 ayda 20 kilo vermişti! Oyuncu Bergüzar Korel 1 haftada 4 kilo aldı
ensonhaber.com

Kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği olan üç çocuk annesi güzel oyuncu Bergüzar Korel, diyet ve sporla erimişti.

8 ayda 20 kilo gitmişti

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 8 ayda 20 vererek eski fiziğine kavuşmuştu. Ünlü oyuncu formunu korumak için özel diyetisyenle beslenmeye devam ederek bahar detoksu da yapıyordu.

Ancak güzel oyuncu tatile çıkınca diyete ve detoksa ara verdi.

1 haftada 4 kilo aldı

1 haftada 4 kilo aldığını söyleyen Korel, bunu da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.