8 ayda 20 kilo vermişti! Oyuncu Bergüzar Korel 1 haftada 4 kilo aldı Üçüncü doğumundan sonra aldığı kiloları 8 ayda veren Bergüzar Korel, diyeti bozdu. Güzel oyuncu yeniden kilo almaya başladığını duyurdu.

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Kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği olan üç çocuk annesi güzel oyuncu Bergüzar Korel, diyet ve sporla erimişti.

8 ayda 20 kilo gitmişti

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 8 ayda 20 kilo vererek eski fiziğine kavuşmuştu. Ünlü oyuncu formunu korumak için özel diyetisyenle beslenmeye devam ederek bahar detoksu da yapıyordu.

Ancak güzel oyuncu tatile çıkınca diyete ve detoksa ara verdi.

1 haftada 4 kilo aldı

1 haftada 4 kilo aldığını söyleyen Korel, bunu da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.