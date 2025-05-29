8 ayda 25 kilo vermişti! Bergüzar Korel bikinili fotoğraf yayınladı

Haber Merkezi

En son 'Annem Ankara' dizisiyle ekranlarda gördüğümüz üç çocuk annesi Bergüzar Korel, 8 ay süren diyet ve spor programıyla tam 25 kilo vermişti.

Yaza fit bir şekilde giren Korel, pembe bikinili fotoğrafıyla sosyal medyada beğeni topladı.

Ünlü oyuncu, denizde çekilmiş bikinili fotoğrafını Instagram sayfasında şu notla yayınladı:

TATİLİN ÖZETİ

“Aşırı yediğim, feci ve komik bir şekilde yandığım, bebelerimle koyun koyuna erkenden uyuduğum, her akşam dondurma yediğim, yasemin kokularıyla uyandığım bir tatil.”