8 aylık hamile Gonca Vuslateri eşiyle dudak dudağa poz verdi Sekiz aylık hamile olan Gonca Vuslateri, sır gibi sakladığı sevgilisiyle geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız evlenmişti. Ünlü oyuncu eşiyle birinci yıl dönümünü kutladı.

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Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklayan oyuncu Gonca Vuslateri, anne olmak için gün sayarken bebeğinin cinsiyeti de belli olmuştu.

"Çocuğumuz için bunu resmileştirdik"

Geçtiğimiz ay Levent Bey ile nikâh masasına oturan 8 aylık hamile olan Gonca Vuslateri "Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik. Karnım burnumda bir şekilde bu işi de halettik" demişti.Oyuncu, Instagram hesabından aşklarının birinci yılını kutlayan oyuncu eşiyle dudak dudağa pozunu yayınladı.

"Hep böyle kal"

Vuslateri, "Birinci yıl. Vay be, ne aşk, ne kavga, ne kıyamamak, ne sarılmak, ne büyük bağ... 'İyi ki karşılaştık' demeyi, 'Sonsuza kadar' demeye tercih ederek ne kadar doğru karar verdiğimizi bize ispat eden minik bir can... Güzel günlerin olsun, hep böyle kal" ifadelerini kullandı.