8 aylık hamile! Oyuncu Neslihan Atagül çekimde

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Ekranların iki ünlü ismi Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, şimdilerde ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

Hamilelik sürecinde işbirlikleri dışında bir projede yer almayan Neslihan Atagül, 14 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor.

ÇEKİM HALİ

8 aylık hamile Atagül, sosyal medya hesabından karnı burnunda bir pozunu paylaştı. İşbirliği için ekiple bir araya gelen Atagül, siyah uzun elbisesiyle ayna karşısına poz verdi. Oyuncunun büyüyen karnı dikkat çekti.