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    8 aylık hamile Sinem Kobal'dan yeni poz

    İkinci bebeğine 8 aylık hamile Sinem Kobal, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 09:25
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    8 aylık hamile Sinem Kobal'dan yeni poz

    Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, ikinci kızlarına kavuşmak için gün sayıyor.

    Hamileliği boyunca görüntü vermekten kaçınan güzel oyuncudan günler sonra yeni poz geldi.

    "BU NE GÜZELLİK"

    Kobal'ın Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa takipçilerinden beğeni yağdı. Kobal'ı görenler, "Bu ne güzellik" demeden geçmedi.

    Kızları Lalin'e kardeş geleceğini ve yine bir kızları olacağınıı duyuran ünlü çift, çocuğunu gözlerden uzak büyütmeyi tercih edenlerden.

    8 aylık hamile Sinem Kobal dan yeni poz #1

    8 aylık hamile Sinem Kobal dan yeni poz #2


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