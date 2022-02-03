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    8 gün önce baba olan Emre Karayel, bugün babasını defnetti

    Kısa süre önce baba olan oyuncu Emre Karayel, babasını kaybetti. Baba Öcal Karayel, bugün Adana’da toprağa verildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2022 - 17:06
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 17:29
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    8 gün önce baba olan Emre Karayel, bugün babasını defnetti

    Oyuncu Emre Karayel, sekiz gün önce oğlu Can'ı kucağına almıştı.

    İlk çocuğuna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Karayel, aldığı acı haberle sarsıldı.

    BABASINI KAYBETTİ

    49 yaşındaki oyuncunun babası Öcal Karayel, hayatını kaybetti.

    Acı haberi sosyal medyadan duyuran Emre Karayel, “Canımız babamız Öcal Karayel vefat etmiştir. Toprağı bol mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

    8 gün önce baba olan Emre Karayel, bugün babasını defnetti #1

    FENERBAHÇE ATKISIYLA UĞURLADI

    Öcal Karayel, bugün Adana Kabasakal Mezarlığı'nda ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

    Oyuncu Karayel, babasının tabutuna Fenerbahçe atkısı koyarak onu uğurladı.

    8 gün önce baba olan Emre Karayel, bugün babasını defnetti VİDEO

    8 gün önce baba olan Emre Karayel, bugün babasını defnetti #2

    BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

    Karayel, yaptığı açıklamada, babasının bir süredir hastanede tedavi gördüğünü, bugün de 88 yaşında hayatını kaybettiğini belirterek, “Babam koyu bir Fenerbahçeliydi. Bütün çocuklarını da Fenerbahçeli yapmıştı. Bugün o yüzden Fenerbahçe atkısıyla uğurluyoruz.” dedi.

    8 gün önce baba olan Emre Karayel, bugün babasını defnetti #3

    8 gün önce baba olan Emre Karayel, bugün babasını defnetti #4


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