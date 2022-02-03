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- 8 gün önce baba olan Emre Karayel, bugün babasını defnetti
8 gün önce baba olan Emre Karayel, bugün babasını defnetti
- Haber Merkezi
- 03.02.2022 - 17:06
- Güncelleme : 03.02.2022 - 17:29
Oyuncu Emre Karayel, sekiz gün önce oğlu Can'ı kucağına almıştı.
İlk çocuğuna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Karayel, aldığı acı haberle sarsıldı.
BABASINI KAYBETTİ
49 yaşındaki oyuncunun babası Öcal Karayel, hayatını kaybetti.
Acı haberi sosyal medyadan duyuran Emre Karayel, “Canımız babamız Öcal Karayel vefat etmiştir. Toprağı bol mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE ATKISIYLA UĞURLADI
Öcal Karayel, bugün Adana Kabasakal Mezarlığı'nda ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Oyuncu Karayel, babasının tabutuna Fenerbahçe atkısı koyarak onu uğurladı.
8 gün önce baba olan Emre Karayel, bugün babasını defnetti VİDEO
BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU
Karayel, yaptığı açıklamada, babasının bir süredir hastanede tedavi gördüğünü, bugün de 88 yaşında hayatını kaybettiğini belirterek, “Babam koyu bir Fenerbahçeliydi. Bütün çocuklarını da Fenerbahçeli yapmıştı. Bugün o yüzden Fenerbahçe atkısıyla uğurluyoruz.” dedi.