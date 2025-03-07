8 yıllık evlilik bitiyor! Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli boşanıyor

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Bir dönemin unutulmaz fenomen yapımlarından "Çocuklar Duymasın" dizisinde Duygu karakterine hayat veren Ayşecan Tatari, 8 yıl önce meslektaşı Edip Tepeli ile nikah masasına oturmuştu! Ünlü çift 2020 yılında da kızları Müjgan'ı kucağına aldı.

EVLER AYRILDI

Tatari'den kötü haber geldi. Sosyal medyada çıkan bir iddiaya göre oyuncu Ayşecan Tatri ve meslektaş eşi Edip Tepeli boşanıyor.

Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin evlerini ayırdığı iddia edildi.