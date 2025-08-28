8 yıllık evlilik tek celsede bitti! Pelin Akil ve Anıl Altan boşandı

Rol aldıkları dizinin setince tanışıp birbirlerine aşık olan Anıl Altan ile Pelin Akil, 2016 yılında evlenmiş, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.

Bir süredir ayrılık iddiasıyla gündeme gelen ünlü çift, geçtiğimiz günlerde boşanacaklarını açıkladı. Uzun süredir ayrı yaşayan çift, resmi olarak boşandı.

"YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Çiftin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti. Akil, boşanma iddiaları hakkında "Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık." demişti.

Boşanma sürecini sessiz sedasız yürüten Pelin Akil ve Anıl Altan çifti resmi olarak boşandı. Pelin Akil, şunları söyledi:

"BİTTİ"

"Karı koca olarak yollarımızı ayırdık. Ama onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var ve zaten biz birbirimizi çok seviyoruz. Her zaman bir aradayız. Ama bu başka bir şeye yorulmasın. Bunu da buradan söylemiş olayım o zaman."