81 yaşında estetik olan Bedia Akartürk'ün son hali 81 yaşında estetik olan Bedia Akartürk ameliyat sonrası ilk kez sahne aldı.

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Türk halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk, yaklaşık yedi ay önce Samsun'da estetik ameliyatı olmuştu.

"Türk halkı için estetik oldum"

Türk halkı için estetik olduğunu ifade eden sanatçı, “Ben dünyada iki şeye aşığım. Biri türkülerime, biri de halkıma. Onlara türkülerimi en iyi şekilde inceleyerek okudum. Bir de kendim güzel olayım diye onun üzerine durdum. Onlar beni hep dinç ve güzel görsünler” demişti.

Estetik operasyondan aylar sonra Denizli’ye giden Bedia Akartürk, Denizli Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu. Sahnede en sevilen türküleri seslendiren usta sanatçı, yeni imajıyla ilk hayranları karşısına çıktı.

"Denizli’yi çok severim"

Akartürk, “Denizli’yi çok severim. Ameliyatımdan sonra ilk konserin burada olması beni ayrıca mutlu etti. Denizli’nin halkının ne kadar sıcak, ne kadar sevecen olduğunu biliyorum. Onun için gönül rahatlığıyla geldiğimi hissediyorum. İnanılmaz bir halk vardı, çok güzel bir ilgi vardı. Bu beni çok duygulandırdı. 6-7 aydır konsere çıkmadım. Ondan sonra da buraya geldim” şeklinde konuştu.