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    Pınar Altuğ, göbeğini boyadı

    Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, göbeğine photoshop yapmaya çalıştı.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2020 - 12:34
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    Pınar Altuğ, göbeğini boyadı

    Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır ailesiyle İstanbul'daki evinde karantinada olan Pınar Altuğ, normalleşmenin ardından teknesine geçti.

    Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile teknesiyle koy koy gezen ve bu tatlinden sık sık fotoğraflar yayınlayan ünlü oyuncu, son yüklediği kareyle yine gündeme geldi.

    KENDİNE MAYO YAPTI

    Son paylaşılan tatil fotoğrafında Pınar Altuğ’un, göbeğini siyaha boyayarak sansürleyip, mayo görüntüsü vermeye çalışması dikkat çekti.

    Pınar Altuğ, göbeğini boyadı #1

    Pınar Altuğ, göbeğini boyadı #2

    Pınar Altuğ, göbeğini boyadı #3

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