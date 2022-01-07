Hazal Kaya, koronavirüse yakalandı

Koronavirüs şüphesiyle test yaptıran Hazal Kaya sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Hazal Kaya, oynadığı filmde konuk oyuncu olan yakın dostu Selin Şekerci’nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi.

Daha önce koronayı atlattığı için panik yaşayan ve evinde maske takan Kaya, “Temaslıyım o yüzden evde maske takıyorum” dedi.

ÖNCE “AİLECEK NEGATİFİZ” PAYLAŞIMI GELDİ

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Kaya, “Ailecek negatifiz. Yeni yıl başladığı gibi bitmez değil mi?” diye yazdı.

Bu paylaşımın üzerine evinde karantinada olan oyuncu Selin Şekerci’den bir video geldi.

Hazal Kaya’nın panik hallerinden bahseden Şekerci, “Hazal Kaya’ya korona şoku diye geçmiş haber. Arkadaşlar, Hazal panik bir arkadaşımızdır. Bu mevzu olduğundan beri yaklaşım 7 kere falan test oldu. Merak etmeyin hepsi negatif” açıklamasını yaptı.

Hazal Kaya testinin pozitif çıktığını duyurdu VİDEO

KÖTÜ HABERİ VERDİ

Çok geçmeden Hazal Kaya, kötü haberi verdi.

Instagram hesabından testinin pozitif çıktığını duyuran Hazal Kaya, “Merhaba herkese… Temaslıyken bir negatif bir pozitif çıkan ne idüğü belirsiz arkadaşım Selin Ciğerci, bir takım açıklamalar yapmış, benim ne kadar panik biri olduğuma dair. İyi ki öyleyim. Bugün itibariyle pozitifim. Evdeki herkes pozitif. Ali hariç. Çok şükür bir tek o negatif. Durum bu. Geçmiş olsun hepimize. Niye gülerek anlatıyorsunuz diyeceksiniz. Sinirim bozuldu.” ifadelerini kullandı.