88 yaşında aramızdan ayrılan Aydemir Akbaş: 95'i görmeden ölmeyeceğim Bir süredir kanser tedavisi gören Aydemir Akbaş, 88 yaşında hayatını kaybetti. Bugüne kadar sayısız film ve diziye imza atan Akbaş, verdiği röportajlarla da gündemden düşmedi.

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Haber Merkezi

Türk sinema ve tiyatro tarihinin önemli isimlerinden birisi olan Aydemir Akbaş, 1 yıl önce defalarca mücadele edip yendiği kansere yeniden yakalandığını duyurdu.

"Hayat o kadar güzel ki... Hayatı çok seviyorum" diyen Akbaş, verdiği mücadeleyi bu defa kazanamadı.

88 yaşında kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini kapatan Akbaş, son olarak 'Kolpaçino 4 4'lük' filminde kamera karşısına geçmişti.

VASİYETİ GÜNDEME GELDİ

Geçtiğimiz sene verdiği röportajda vasiyetini açıklayan Aydemir Akbaş, "Sakın hayatımı film yapmasınlar. Beni yanlış anlatırlar" demişti.

Ölümden çok korktuğunu her fırsatta dile getiren Akbaş, geride kalan kedilerini de vasiyetine eklemiş ve onlara iyi bakılması için de talimat vermişti.

"95'İ GÖRMEDEN ÖLMEYECEĞİM"

Yine verdiği bir röportajda kansere yeniden yakalandığını öğrenen ve sosyal medyada çıkan haberlere isyan ederek"Beni yine öldürdüler" diyen aydemir Akbaş, "Ne yazmışlar, öldü. Bari usturuplu yaz. Daha önce yine çıktı. Hastalık yokken bile çıktı. Bunlarla mı uğraşacağım mahkemeye verip.

Hakim arkadaşım bir hastaneye götürdü beni orada kansere yakalandığımı öğrendim. Ben bu işi yenerim. Merak etmeyin. Bu Dolapdereli Sabri kolay kolay pes etmez. Ben 95'ten önce gitmem, ölmem. Rekor kıracağım." demişti.

3 KEZ EVLENDİ

Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek’le üç kez evlendi.

Akbaş; ilk çocuklarının prematüre doğduğunu, eşi Beyhan Akbaş'ın, kedilerden hamile kadınlara geçen 'toxoplasma' isimli bir enfeksiyon geçirdiğini, eşinin bu hastalığı yaşayan ilk insan olduğunu söyledi ve o acı kayıbın ardından bir daha çocuklarının olmadığını ifade etmişti.

11 GÜNLÜK BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Her fırsatta bebek hasreti çektiğini dile getiren Akbaş, bebeklerinin neden öldüğünü şu sözlerle anlattı:

Bebeğimiz 11 gün yaşadı. Prematüre doğdu, evde özel odada ayırarak camlı bir kapı yaptırarak hemşire tutmuştuk. Çocuğum için kitap yazmayı düşündüm ama Beyhan istemedi. Doktor hatasıydı. Doktor, Amerika'ya giderken asistan tayin etmiş. Asistan da çocuğun kakası kontrol edin diye bize söylemeyi unutuyor. Hemşire bana 'çocuk kakasını yapamıyor, huylanıyorum' dedi.

DÜNDEN BUGÜNE AYDEMİR AKBAŞ'IN HAYATI

1936 yılında İstanbul Feriköy’de dünyaya gelen Aydemir Akbaş, Galatasaray Lisesi'ni tamamladıktan sonra ilk olarak gazetecilik yaparak sektöre adım attı.

Hayalinde hep oyunculuk olan Akbaş, Altan Erbulak’ın tavsiyesiyle tiyatro dünyasına adım attı. Gülriz Sururi, Ayfer Feray-Nisa Serezli ve Ali Poyrazoğlu gibi ünlü tiyatro topluluklarıyla çalışan başlarılı isim; “Keşanlı Ali Destanı,” “Direkler Arası,” “Zilli Zarife” ve “Ferhat ile Şirin” gibi önemli oyunlarda rol aldı.

SİNEMAYA 1964 YILINDA ADIM ATTI

1960 yılında Urfa’nın Suruç ilçesinde askerlik görevini tamamlayan Akbaş, daha sonra Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosu’na katıldı ancak bununla kalmadı ve 1964 yılında sinemaya iddialı bir yapımla giriş yaptı.

Akbaş'ın sinema süreci 1964'te Atıf Yılmaz’ın yönettiği “Keşanlı Ali Destanı” filmiyle başladı ve 88 yaşına kadar da hiç bitmedi. Aynı yılın Mart ayında, “Keşanlı Ali Destanı”nın ilk tiyatro gösteriminde sahne amirliği yaptı ve “Sipsi Selim” karakterini canlandırdı. 1968 yılında Ayfer Feray–Nisa Serezli Tiyatrosu’nda “7 Kocalı Hürmüz” oyununda sahne aldı.

TİYATRO'DAN KOPMADI, ORTAKLARINDAN BİRİSİ OLDU

Akbaş çok sevdiği tiyatrodan kopmamak için 1969'da Gülriz Sururi-Engin Cezzar ve Ortakları Tiyatrosu'nun ortaklarından biri oldu. "Nikah Kağıdı" ile "Düşenin Dostu" oyunlarında rol alan Akbaş, birçok tiyatro oyununun da yönetmenliğini yaptı.

TATLISES İLE SENARYO ÇALIŞMALARI YAPTI

Sanatçı, 1974'te Yeşilçam filmlerinin yanı sıra Yılmaz Güney filmlerinde de oynadı. Sonraki yıllarda ise İbrahim Tatlıses ile senaryo çalışmaları yaptı. İkilinin dostluğu da bu dönem başladı.

30'A YAKIN TİYATRO OYUNUNDA YER ALDI

Çoğu komedi olmak üzere 127 filmde rol alan Akbaş, 8 filmin yönetmenliğini yaptı, 30'a yakın tiyatro oyununda ve birçok dizide oynadı.

Joseph Kesselring'in 1939'da kaleme aldığı "Arsenic and Old Lace" oyunundan Fırat Zobu tarafından senaryolaştırılarak, 1974-1975'te TRT 1'de izleyiciye sunulan "Ahududu" dizisinde de rol alan sanatçı, 2013'te ise "Altındağlı" dizisinde yer aldı.

Oyunculuğun yanı sıra senaryo da yazan Akbaş, 33 filmin senaryosuna imza attı.

KOLPAÇİNO SERİSİYLE ÜNÜNE ÜN KATTI

"Düş Yakamdan Osman" filmiyle 1987'de yönetmenliğe başlayan Akbaş Şafak Sezer ile "Kolpaçino" film serisi ve "Kutsal Damacana 2: İt Men" filminde de sinemaseverlerle buluştu.

Aydemir Akbaş, 2016'da "Alemde 1 Gece", 2022'de "Sünnet Çocuğu" ve 2023'te "Kolpaçino 4 4'lük" filmlerinde izleyicinin karşısına geçti.

İlk kez 1964'te tiyatro oyuncusu Beyhan Benek ile evlenen sanatçı, iki kez boşandığı eşi ile üç kez evlendi.

Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden Akbaş, Ocak 2023'te yeniden kansere yakalandığını duyurmuştu.

AYDEMİR AKBAŞ FİLMLERİ

Keşanlı Ali Destanı (1964)

Bitmeyen Yol (1965)

Güzel Bir Gün İçin (1965)

Kovboy Ali (1966)

Çirkin Kral (1966)

Nuh'un Gemisi (1966)

At Avrat Silah (1966)

Eşrefpaşalı (1966)

Hudutların Kanunu (1966)

Kozanoğlu (1967)

Vesikalı Yarim (1967)

Alevli Yıllar (1968)

Vatan ve Namık Kemal (1969)

Belanın Yedi Türlüsü (1969)

Yaşamak Ne Güzel Şey (1969)

Gazi Kadın (1973)

Anter Kara Ali (1974)

Kazım'a Bak Kazım'a (1975)

Vay Anasına (1975)

Amigo Hüsnü (1975)

İkimiz Bir Fidanız (1975)

Kazım'a Ne Lazım (1975)

Plaj Horozu (1975)

Erkek Kazım (1975)

Ördek Çıkacak Kaz Çıkacak (1975)

Tantana Kemal (1975)

Gariban Şakir (1975)

Ayıkla Beni Hüsnü (1975)

Çapkın Kızlar (1975)

Elma Şekeri (1975)

Alemin Keyfi Yerinde (1975)

Çukulata Sevgilim (1975)

Parayla Değil Sırayla (Ali Cengiz Oyunu) (1975)

Bitirimler Sınıfı (1975)

Beş Atış Yirmibeş (1975)

O Kadınlar (1976)

Ah Ne Güzel Nane Şekeri (1976)

Avanak (1976)

Dağılın Kazımlar Geliyor (1976)

Kolombo Şakir (1976)

Nazmiye'nin Koltukları (1976)

O Biçim Miras (1976)

Bitirim Hüsnü (1976)

Al Gülüm Ver Gülüm (1977)

Delidir Ne Yapsa Yeridir (1977)

Ava Giden Avlanır (1977)

Bazıları Cacık Sever (1977)

Hızlı Giden Yorulur (1977)

Güneş Ne Zaman Doğacak (1977)

Yeşilçam Sokağı (1977)

Zeynel ile Veysel (1977)

Balkona Etti (Haydar) (1978)

Çarli'nin Kelekleri (1978)

İster Gül İster Ağla (1978)

Şerefsiz Şeref (1978)

Hanım Evladı (1978)

Kendin Pişir Kendin Ye (1978)

Yüzme Bilmiyorsan İşin Ne Ağaçta (1978)

Bionik Ali Futbolcu (1978)

Oooh Oh (1978)

Yedi Yürekli Şaban (Çapkınlar Kralı) (1978)

Astronot Fehmi (1978)

Acemi Dolandırıcılar (1979)

Süper Selami (1979)

Afferin Çocuğa (1979)

Bacanak (1979)

Tatlı ve Güzel: İstanbul Geceleri (1979)

Ay Aman Of (1979)

Öttür Kuş Ömer (1979)

Binlik Nail (1979)

Şaşkın Milyonerler (1980)

Şabancık (1981)

Seni Yakacaklar (1981)

Futboliye (1983)

Üşütük (1984)

Lodos Zühtü (1984)

Sevmek (1985)

Gazino Bülbülü (1985)

Ödlek (1986)

Ay Işığı Operasyonu (1986)

Gülüm Benim (1987)

Düş Yakamdan Osman (1987)

Seyyar Kamil (1987)

Bütün Kuşlar Vefasız (1987)

Dilekçe (1988)

Kara Zindan (1988)

Bir Kulum İşte (1988)

Bakımsız Tarzan (1989)

Hopla Dünya (1989)

Çılgın Berber (1990)

Boynu Bükük Küheylan (1990)

Muhteşem Enayi (1990)

Sarışın Yıldız (1991)

Vatandaş Hayri (1996)

Dilber (1999)

Paydos (2004)

Büyük Tuzak (2005)

Avrupalı (2007)

Gölgesizler (2008)

Kutsal Damacana 2: İtmen (2009)

Kolpaçino (2009)

Kolpaçino Bomba (2011)

Kolpaçino 3. Devre (2016)

Alemde 1 Gece (2016)

Sünnet Çocuğu (2022)

Kolpaçino 4 4'lük (2023)