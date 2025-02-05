9 aydır tedavi gören Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf

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Türk sineması ve Yeşilçam filmleriyle milyonların gönlünde yer edinen usta oyuncu Kadir İnanır, uzun süredir gözlerden uzaktı.

Beynine üçüncü kez pıhtı atması sonucu operasyon geçiren usta oyuncu, yaklaşık 9 aydır tedavi görüyor.

Tedavisi devam eden usta oyuncuyu ziyaret eden iş insanı Mithat Erdem, İnanır'ın son halini paylaştı.

AYLAR SONRA İLK FOTOĞRAF

Erdem, Kadir İnanır'ın tekerlekli sandalyede oturduğu fotoğrafını paylaşarak, "Can dostum Kadir İnanır... Daha güzel günlere" notunu düştü.

Fotoğrafta İnanır'ın yorgun hali dikkat çekti.

"GÜNDEN GÜNE İYİYE GİDİYOR"

Geçtiğimiz aralık ayında yapımcı Ali Gündoğdu, tedavisi devam eden İnanır'ı ziyaret etmişti.

Gündoğdu, "Değerli sanatçı ve büyüğümüz Kadir İnanır’ın sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. En kısa sürede sağlığına kavuşma temennisi içindeyiz" notuyla paylaşım yapmıştı.

"FATSALI KADİR BÜTÜN ZORLUKLARI AŞMADA KARARLI"

Usta oyuncunun hayat arkadaşı Jülide Kural, ağustos ayında yaptığı açıklamada, büyük bir rahatsızlık ya da entübelik bir durumun olmadığını söylemişti. İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan haberlerin ardından Jülide Kural, açıklama yaptı:

Kadir İnanır sevgisini kalbinde taşıyan siz milyonlara; yeni gelişmeler doğrultusunda, gerçek bilgileri iletmekle kendimi yükümlü hissediyorum. Bildiğiniz üzere aylar süren hastane tedavi sürecinde çok olumlu gelişmeler olurken, bir anda enfeksiyon nedeniyle zorlu zamanlar da yaşanmadı değil. Ancak her seferinde Karadeniz'in gücünü, öfkesini, neşesini kısaca yaşama tutkusunu kalbinde taşıyan Fatsalı Kadir'in gücü bütün zorlukları aşmada hep kararlı oldu.

"DOKTORLARI VE BENİM DIŞIMDA YAPILACAK HİÇBİR HABERE KULAK ASMAYINIZ"

Oyuncu "Tüm bu mücadele sürerken kimi niteliksiz kanalların niteliksiz programları ya da tıklanarak para kazanma peşindeki zavallıların yalan haberlerine kulak asmamanızı rica ediyorum. Her tür kalitesizliğin kol gezdiği şu zamanlarda; bu ülkenin önemli bir sanatçısı olan ve sağlığı için mücadele eden Kadir İnanır'a bu niteliksizliği bulaştırmanın imkansızlığını siz de biliyorsunuz. Kadir'in isteğidir: Doktorları ve benim dışımda yapılacak hiçbir habere kulak asmayınız. Ve son söz. Mücadeleye devam." diyerek sözlerini tamamladı.