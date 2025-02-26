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Üç farklı kadından yedi oğlu ve iki kızı olan ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, eşi Ajda Yıldızhan'la alışverişte görüntülendi.

ELON MUSK İLE YARIŞIYOR

9 çocuk babası olan Yıldızhan, Elon Musk'ın 13 çocuğunun olmasıyla ilgili konuştu. Çocukları çok seven Yıldızhan, 10. çocuğa yeşil ışık yaktı:

"Kendisini tebrik ediyorum. Bu alanda beni geçti. Çocukları seviyorum. Türkiye'de şöhretlerin içinde bir tek benim dokuz çocuğum var. Yetişebilir miyim diye düşündüm ama onun 13 olmuş"

"BEŞİ DOĞURAN YEDİYİ DE DOĞURUR"

Ajda Yıldızhan ise, "Bende beş çocuk var. Eşim bilir. Beşi doğuran altı ve yediyi de doğurur" karşılığını verdi. Yıldızhan ise, "11'i buluruz. Kendisi ilk defa böyle konuşuyor. Seda Sayan geçenlerde beni aradı. Bana, 'Yap be yürü' dedi. Bende, 'Hanım isterse olur' demiştim" açıklamasını yaptı. Ajda Yıldızhan, "Çocuklar bizden daha çok kardeş istiyor. Bende, dört erkek ve bir kız var. Benim kız, 'Erkek olsun' diyip, tek kız olmak istiyor" şeklinde konuştu.