9 kilo veren şarkıcı Zara'nın cesur kıyafet seçimi! Göğüs dekoltesi konuşuldu

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Ünlü şarkıcı Zara'nın eski halinden eser kalmadı. Son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı, diyet yaparak sağlıklı bir yaşam tarzı benimsediğini belirtmişti.

"16 SAAT AÇ KALIYORUM"

Zara, öğlen saat 4’ten sonra yemek yemediğini, bunun yerine bitki çayları ve ödem attırıcılar kullandığını söyleyerek "Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum. Bunun çok faydasını gördüm." demişti.

Zayıflamasından sonra sahneye de iddialı seçimler yaparak çıkan Zara, derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti. Zara'nın tarzını görenler beğeni yağdırdı.