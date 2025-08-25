90 kilodan 60'a düştü! Şarkıcı Işın Karaca sahnede şaşırtmaya devam ediyor

Artık İstanbul'da yaşamayan kendine İzmir'de yeni bir hayat kuran Işın Karaca, şehir hayatından çok uzak. Daha sakin bir hayatı tercih eden 52 yaşındaki sanatçı, fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Kilo verdikten sonra imajını da yenileyen Karaca’nın son hali, sosyal medyada gündem oldu.

Karaca, bir yıl içinde 90 kilodan 60 kiloya düşerek büyük bir değişim yaşadı. Sanatçının son hali, görenleri şaşkına çevirdi.

Önceki akaşm bir mekanda sahne alan ünlü şarkıcı, göğüs dekolteli mavi renkte mini bir elbise giydi. Karaca, fit haliyle zayıflamak isteyenlerleri heveslendirdi.

ARALIKLI ORUÇ

Kilo verme sürecini anlatan Karaca, bunu özel bir beslenme düzeniyle başardığını belirtti. “Yemiyorum, işin sırrı buymuş. Eşim Can ile birlikte doktor kontrolünde aralıklı oruç yapıyoruz. Günde sadece bir kez besleniyoruz.” dedi.

Şarkıcı, yemek düzenini ise şu sözlerle özetledi: “Bir öğün yiyorum, 30-40 dakikalık bir sürem var, o sırada canım ne isterse tüketiyorum. En geç 17.30 – 18.00 gibi yemeği bitirmiş oluyorum.”