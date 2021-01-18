Yeni programı için 2021’e imaj değişikliği ile giren Hadise, hayranlarının büyük beğenisini topladı.

Oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla geçtiğimiz yıla damga vuran Hadise, birlikteliğini sosyal medya paylaşımı ile bitirdiğini duyurmuştu.

Aşk hayatında olumsuzluklar yaşayan şarkıcı, kendini mesleğine verdi.

O Ses Türkiye Rap programının jüri üyelerinden olan Hadise, yeni imajıyla yine magazin gündemine bomba gibi düştü.

Eypio, Murda ve Mero ile birlikte jüri koltuğuna oturacak olan Hadise, "Rap müzik ile senin ne alakan var?" eleştirilerine Instagram'da paylaştığı bir video ve o videoda yer alan hiphop kültürüne en yakın olan şarkısı 'Biz Burdayız' ile cevap verdi.

Hadise, imaj değişikliğine gitti VİDEO

“TAŞLAR TENE GELSE, CANA DEĞMEZ”

"Taşlar tene gelse, cana değmez" notunu düştüğü paylaşımı ile sosyal medyayı sallayan Hadise, son elbisesi ve farklı saçları ile hayranlarından tam not aldı.