92 yaşındaki usta oyuncu Yılmaz Gruda hastaneye kaldırıldı Türk sinema ve tiyatro tarihinin önemli isimlerinden olan Yılmaz Gruda bir süredir tedavi görüyor.

En son dijital dizi platformu Netflix'te yayınlanan Şahmaran dizisiyle izleyici karşısına çıkan usta oyuncu Yılmaz Gruda’dan kötü haber.

92 yaşındaki sanatçı bir süredir, ileri yaşının da verdiği nedenlerden dolayı sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu.

Menajeri yardım istedi

Oyuncunun menajeri Tümay Özokur, Instagram hesabı üzerinden bakanlığa seslendi, yardım istedi.

Özokur çağrısında şu sözlere yer verdi: