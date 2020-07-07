Beyazıt Öztürk'ün karantina günleri

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, karantina günlerini anlattı.

Bu yazı Çeşme’de kiraladığı taş villada geçiren Beyazıt Öztürk, önceki gün Alaçatı’da karşılaştığı muhabirlerin sorularını cevapladı.

"KADINLARIN İŞİ ZORMUŞ"

Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır evden çıkmayan Öztürk, "Karantinada kadınların işinin ne kadar güç olduğunu, neler çektiklerini anladım. Pazı sardım, ne zormuş! Sararken türkü de söyledim. Bu süreçte anladım ki, hobimiz yokmuş. Bu kötü bir şey. Habire yemek pişir, ye, dizi izle olmaz. Resim ve heykele başladım.

"BEN ABİMLE ÇALIŞIYORUM"

Her sanatçının yanında 30-40 kişilik ekipler var. Ben yalnızca abimle çalıştığım için maddi anlamda bir sorun yaşamadım. Ailemin mutluluğu her şeyden önemli. Bu para, pulla ölçülmez. Tatilde annemin yanından ayrılmamaya gayret ediyorum.

Beyaz Show’un tekrarları Kanal D’de yayınlandığında izleyip çok duygulandım. Belki ekim sonu yeniden yapabiliriz. Biliyorum yine evlilik soracaksınız. Ben adamımı buldum; Hakan Altun. O nikah masasına oturmadan ben de evlenmem. Şaka bir yana, her şeyin hayırlısı." dedi.