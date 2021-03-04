Aslı Enver: Yalnızım

Murat Boz'la tekrar barıştığı iddia edilen Aslı Enver, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Uzun süreli ilişkilerini bir dargın bir barışık geçiren ve evlenecekleri beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılan Aslı Enver ile popçu Murat Boz'un bir süredir barıştıkları konuşuluyordu.

HAYRANLARI HEYECANLANMIŞTI

Sosyal medya paylaşımları ile hayranlarını heyecanlandıran eski aşıklar Murat Boz ile Aslı Enver'in yeniden birlikte oldukları haberlerine yanıt güzel oyuncudan geldi.

"MUTLUYUM"

Hakkında çıkan aşk iddialarını sosyal medya hesabından yalanlayan güzel oyuncu, "Yalnızım, bir süre daha da öyle kalmayı düşünüyorum. Böyle çok mutluyum." yazdı.