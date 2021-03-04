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    Aslı Enver: Yalnızım

    Murat Boz'la tekrar barıştığı iddia edilen Aslı Enver, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2021 - 08:03
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    Aslı Enver: Yalnızım

    Uzun süreli ilişkilerini bir dargın bir barışık geçiren ve evlenecekleri beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılan Aslı Enver ile popçu Murat Boz'un bir süredir barıştıkları konuşuluyordu.

    HAYRANLARI HEYECANLANMIŞTI

    Sosyal medya paylaşımları ile hayranlarını heyecanlandıran eski aşıklar Murat Boz ile Aslı Enver'in yeniden birlikte oldukları haberlerine yanıt güzel oyuncudan geldi.

    "MUTLUYUM"

    Hakkında çıkan aşk iddialarını sosyal medya hesabından yalanlayan güzel oyuncu, "Yalnızım, bir süre daha da öyle kalmayı düşünüyorum. Böyle çok mutluyum." yazdı.

    Aslı Enver: Yalnızım #1

    Aslı Enver: Yalnızım #2

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