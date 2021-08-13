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    Mine Tugay'dan tatil pozu

    Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Mine Tugay, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla yine adından söz ettirdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2021 - 09:22
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    Mine Tugay'dan tatil pozu

    Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabından sık sık paylaşım yapmaya devam ediyor.

    YİNE ASOS'TA

    Şu sıralar yine tatilde olan 43 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, yaz günlerini yine Çanakkale Assos'da geçiriyor. Assos’da bulunan bir otelde konaklayan Mine Tugay, tatilden fotoğraf paylaştı.

    VÜCUT TAYTI GİYDİ

    Mine Tugay, son olarak vücut taytı giyerek objektiflerin karşısına geçti. Instagram'da 3,4 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun fotoğrafına hayranları beğeni ve yorum yağdırdı.

    Mine Tugay dan tatil pozu #1

    Mine Tugay dan tatil pozu #2

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