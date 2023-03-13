95'inci Oscar Ödülleri sahiplerini buldu Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin verdiği Oscar Ödülleri (Akademi Ödülleri) sahiplerini buldu.

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 95. Akademi Ödülleri'ni kazananlar belli oldu.

Bu yıl Los Angeles

Oscar Ödül Töreni bu yıl ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi. Törenin sunuculuğunu komedyen Jimmy Kimmel üstlendi.

7 ödül aldı

En İyi Film ödülü "Everything Everywhere All At Once"a gitti. Film toplam 7 ödül aldı.

İlk kez Asya kökenli kadın kazandı

Diğer taraftan, ilk kez Asya kökenli bir kadın, Michelle Yeoh, En iyi Kadın Oyuncu ödülüne sahip oldu. Yeoh aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) İyi Niyet Elçisi.

Halı bu sene bej

Katılımcıların törene gelişlerinde üzerinde yürüdükleri geleneksel kırmızı halı yerine, bu yıl bej rengi halının kullanılması dikkati çekti.

İşte 95. Oscar Ödüllerinin kazananları...

- En İyi Film: "Everything Everywhere All At Once"

- En İyi Kadın Oyuncu: Michelle Yeoh, "Everything Everywhere All At Once"

- En İyi Erkek Oyuncu: Brendan Fraser, "The Whale"

- En İyi Yönetmen: Daniel Kwan ve Daniel Scheinert, "Everything Everywhere All At Once"

- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jamie Lee Curtis, "Everything Everywhere All At Once"

- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ke Huy Quan, "Everything Everywhere All At Once"

- En İyi Uluslararası Film: "All Quite On The Western Front" (Almanya)

- En İyi Özgün Senaryo: "Everything Everywhere All At Once"

- En İyi Uyarlama Senaryo: "Women Talking"

- En İyi Belgesel: "Navalny"

- En İyi Kısa Belgesel: "The Elephant Whisperers"

- En İyi Animasyon Filmi: "Pinocchio"

- En İyi Sinematografi: James Friend, "All Quite On The Western Front"

- En İyi Görsel Efekt: "Avatar: The Way of Water"

- En İyi Film Kurgusu: "Everything Everywhere All At Once"

- En İyi Film Müziği: "All Quite On The Western Front"

- En İyi Özgün Şarkı: RRR, "Naatu Naatu"

- En İyi Ses Kurgusu: "Top Gun: Maverick"

- En İyi Yapım Tasarımı: "All Quite On The Western Front""

- En İyi Kısa Film: "An Irish Goodbye"

- En İyi Kısa Animasyon: "The Boy, The Mole, The Fox and The Horse"

- En İyi Kostüm Tasarımı: "Black Panda: Wakanda Forever"

- En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: "The Whale"

Rihanna ve Lady Gaga sahnede

Şarkıcı Rihanna ve Lady Gaga törende sahne aldı. Lady Gaga törenin başında giydiği kıyafetini değiştirerek sahneye kot pantolon ve tişört ile makyajsız olarak çıktı.

Cesur kıyafetler giyildi

Gözyaşlarının sel olup aktığı geceye akın eden ünlüler çok şıktı. Özellikle Rihanna, Lady Gaga ve Salma Hayek gibi isimlerin cesur tercihleri sosyal medyada geniş yer tuttu. Dünyaca ünlü isimlerin tercih ettiği kostümlere yorum yağdı.