99 kilodan 70 kiloya düşen Tanyeli'nin son hali

Tartıda 99 kiloyu gören Tanyeli, mide ameliyatı olmuştu.

Bir dönemin en ünlü oryantali Tanyeli, son haliyle gündeme gelmişti.

Evlendikten sonra eşiyle birlikte Avustralya'ya yerleşen ünlü isim, gözlerden uzak yaşarken aldığı kilolarla gündem olmuş ve 99 kiloya çıkınca da mide ameliyatı olmak kararı vermişti.

29 kilo verdi

Türkiye'ye gelerek kendini Türk doktorlarına emanet eden Tanyeli, 29 kilo verdi. Formuna kavuşan oryantal Tanyeli son halini sosyal medyada paylaştı.

"Bursa'dan sevgiler"

Tanyeli ameliyattan sonra "Bursa'dan sevgiler... Mide ameliyatımın üzerinden 20 gün geçti, en zorunu kolay atlattık. Ben artık her türlü sebzenin pürelerini yemeye başladım ve günlük yarım saatlik yürüyüşlerime devam ediyorum, bu fotoğraf karesi eşimle yaptığımız yürüyüşten... Bu ameliyattan sonraki süreci benim için kolaylaştıran en önemli şey, dualar oldu. Bu aralar dualarım bütünün ve bizlerin hayrı için." ifadelerini kullanmıştı.