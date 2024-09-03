ABD'de hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın ölümü şüpheli bulundu ABD'de kızı Anjelik Calvin ile yaşadığı evde hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın ölümü ABD'deki yetkililer tarafından şüpheli kategorisine alındı. Tuğba'nın ölüm nedeni araştırılıyor.

Haber Merkezi

Yeşilçam bir kayıp daha verdi.

Ahu Tuğba, ABD'deki evinde hayatını kaybetti.

Ünlü yıldızın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi beklenirken önemli bir gelişme yaşandı.

CENAZESİ GECİKECEK

KOAH nedeniyle pazar günü hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın cenazesinin, Miami'den bu sabah kalkacak olan tarifeli uçakla İstanbul'a getirileceği duyurulmuştu.

Tuğba için perşembe günü AKM'de bir tören düzenlenecek, cenazesi Teşvikiye Camii'nde kılınacak namazdan sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecekti.

ÖLÜM ŞÜPHELİ KATEGORİDE

Fakat ABD'de bazı prosedürler tamamlanmadığı için Ahu Tuğba'nın cenazesinin gelişi biraz zaman alacak.

Bunun en büyük nedeni ise Tuğba'nın vefatını 'şüpheli ölüm' kategorisine alınması.

Ölüm haberinden sonra açıklamalarda bulunan Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'in ifadeleri, kamuoyu tarafından şüpheli bulunmuştu.

"GECE OLUNCA ENDİŞELENDİM"

Sabah annesini yatakta uyurken gördüğünü belirten Calvin, Tuğba'nın gece saatine kadar hareket etmediğini söylemişti.

Calvin'in "Öğlene doğru uyandım, annem hala uyuyor gibiydi. Akşam oldu, annemde hala bir ses yoktu. Gece olunca endişelendim ve 911’i aradım. Annemin yanına gittiğimde, benim boncuk gözlüm buz gibi olmuştu." ifadeleri, ABD'deki güvenlik güçlerini de şüpheye düşürdü.

Bu kapsamda inceleme ve soruşturma işlemleri devam ediyor.