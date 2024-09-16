ABD'de hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın otopsi süreci başlıyor Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesinin otopsiye alınacağını duyururken ABD'de sürecin ağırdan alındığına tepki göstererek "Annemin bedenini çürüttüler" dedi.

Haber Merkezi

Yeşilçam 1 Eylül'de bir yıldızını daha kaybetti.

ABD'de yaşayan kızı Anjelik Calvin'in yanında bulunan Ahu Tuğba, burada hayata veda etti.

Tuğba'nın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi beklenirken yerel polis ölümü şüpheli bulunca süreç durdu.

ABD polisinin inceleme başlattığı ölüm olayında yeni bir gelişme yaşandı.

OTOPSİYE ALINACAK

Calvin, polisle yaptığı görüşmede otopsi operasyonunun gerçekleştirileceğini öğrendiğini duyurdu.

"ANNEMİ ÇÜRÜTTÜLER"

Calvin, yaptığı açıklamada “Otopsi kararı nihayet alındı. Polis müfettişi 2 hafta önce yapması gerekeni şimdi yapıyor. İlgili müfettişin yöneticilerine e-mail atılınca dönüş yapıldı ve ‘Anneni otopsiye alıyoruz’ dediler. Annemin bedenini çürüttüler. Zorluklara rağmen naaşı çok sevdiği Türkiye’de, sevenleri ve dostlarının omuzunda toprağa verilecek.” dedi.

CALVIN'İN ŞÜPHELİ İFADELERİ

Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'in annesinin son anlarını anlattığı ifadeleri şüphelere neden olmuştu.

Sabah annesini yatakta uyurken gördüğünü belirten Calvin, Tuğba'nın gece saatine kadar hareket etmediğini söylemişti.

Calvin'in "Öğlene doğru uyandım, annem hala uyuyor gibiydi. Akşam oldu, annemde hala bir ses yoktu. Gece olunca endişelendim ve 911’i aradım. Annemin yanına gittiğimde, benim boncuk gözlüm buz gibi olmuştu." ifadeleri, ABD'deki güvenlik güçlerini de şüpheye düşürmüştü.