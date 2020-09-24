ABD'de tır şoförlüğü yapan Tolga Karel, yeni aldığı evini paylaştı! Tolga Karel kimdir, kimle evli?

Yaklaşık 2 senedir Amerika'da tır şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan oyuncu Tolga Karel kimdir, kimle evlendi merak ediliyor. Peki, Tolga Karel kimdir, kaç yaşında ve kimle evli? İşte detaylar...

Amerika'da kendisine kurduğu yeni hayat ile gündeme gelen oyuncu Tolga Karel, ailesi ile birlikte Florida'da yaşıyor.

2 yıldır Amerika'da tır şoförlüğü yapan Tolga Karel, aldığı yeni evin fotoğrafını paylaşmasının ardından, 'Tolga Karel kimdir, kaç yaşında, nereli? Tolga Karel'in hayatı ve biyografisi nasıl?' gibi soruların cevapları da merak konusu oldu.

İşte Tolga Karel'in Amerika'daki hayatı ve Tolga Karel'in geçmişi...

Yaprak Dökümü dizisiyle hafızalara kazınan Tolga Karel, 2016 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp, ABD'ye taşınmıştı.

Sarah Scott ile evlenen ve tır şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan Tolga Karel, bu kez ailesiyle birlikte Florida'ya yerleşti.

YENİ EVİNİ PAYLAŞTI

Geçtiğimiz aylarda aylık 8 bin dolar kazandığını açıklayan Karel, yeni evinin fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Tolga Karel, paylaşımına "Yeni evimiz... Tüm güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkürler, hayırlı olsun inşallah. Güzel anılar biriktireceğiz evlatlarımla. Bunca emek, alınteri boşuna değilmiş. Rabbim şükürler olsun verdiğin her nefes için..." notunu düştü.

"FLORIDA'YA YERLEŞMEYE KARAR VERDİK"

"Tırımla yollarda olacağım" diyen 41 yaşındaki Karel, geçtiğimiz haftalarda şunları söylemişti:

"Eşimle aldığımız ortak karar neticesinde çocuklarımızın da geleceği ve daha sakin, huzurlu bir ortamda büyümeleri için Florida'da küçük bir sahil kasabasına yerleşmeye ve oradan bir ev almaya karar verdik.

TIR'ımla yollarda olacağım ama en azından ailemin sakin ve huzurlu bir ortamda büyümeleri beni mutlu edecektir. İlerleyen zamanda balıkçı teknesi alır, okyanuslara açılırım. Şimdi güzel dostlar ve anılar biriktirme zamanı."





EŞİ FLORİDA'DA OKULA GİTTİ

Çift, Florida'nın Miami şehrinde bir havuz partisinde tanışmıştı.

O sıralar öğrenci olan Sarah Margaret, Florida'da üniversite eğitimini tamamlamıştı.

HAYALLERİ VARDI AMA İFLAS ETTİ

Sağlık turizm firması ile işler beklediği gibi yolunda gitmeyen Tolga Karel, Chicago şehir merkezinde ofis olarak bir yer tutmuş fakat üç ay sonra kullandığı daireyi de terk etmek zorunda kalmıştı.

Kayınvalidesinin evine taşınan Karel, daha sonra tekstil firması kuracağını açıklamış ve son olarak da Chicago'da film çekeceğini söylemişti.

ÜÇÜNCÜ KEZ BABA OLMUŞTU

Mia ve Cihangir adında çocukları olan Karel'in üçüncü oğlu Kenan, geçtiğimiz aylarda doğmuştu.

Peki, oyunculuk hayatının ardından ani bir karar ile Amerika'ya yerleşen Tolga Karel kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tolga Karel, eğitimine Yeditepe Üniversitesi Fransız Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde başladı.

2 sene devam ettikten sonra konservatuar okumaya karar veren Tolga Karel, Paris Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu.

Eğitimini bitirdikten sonra müzik sektöründe yerli birçok sanatçıyla çalışan Karel, Ebru Gündeş, Özcan Deniz, Hande Yener gibi sanatçıların albümlerinde söz yazarlığı da yapmıştır.

TOLGA KAREL, OYUNCULUK KARİYERİNE NE ZAMAN BAŞLADI?

Tolga Karel, 1999 yapımı yönetmenliğini Necati Aslan'ın yaptığı ''Gece Şahinleri'' adlı sinema filmiyle oyunculuk kariyerine başladı.

2014 yılında yapımcılığını Acun Ilıcalı'nı yaptığı Survivor yarışmasına katılan Karel, yarışmada 102 gün kalmayı başardı.

2015 yılında yönetmenliğini Celal Çimen'in yaptığı ''Kod Adı: K.O.Z '' adlı sinema filminde İstanbul Emniyeti İstihbarat Müdürü ''Remzi Akkaya'' karakterini canlandırdı. 2016 yılında çekimlerine başlanan ‘Kalbimdeki Yabancı’ adlı dizisi yayınlamadan sona erdi.

TOLGA KAREL'İN MESLEĞİ

2011 yılında Azeri Manken Günay Musayeva ile evlenen ve evlilikleri 2015 yılında sona eren Karel'in bu evlilikten Cihangir adında bir çocuğu oldu. ABD'ye yerleşme kararı alan ve 2016 Sarah Scotti ile Dominik'te bir kez daha evlilik masasına oturan Karel'in bu evliliğinden Mia Margaret adında bir kızı olmuştur.

ABD'de iş kurmaya karar veren ve SakaMedical isminde şirket kuran Karel, burada sağlık turizmi işine girdi ancak istediği başarıyı yakalayamadı ve iflas vermek zorunda kaldı.

Tolga Karel, şu anda ABD’de tır şoförlüğü yapıyor.



Filmler ve TV Dizileri

2016 - Kalbimdeki Yabancı (Yabancı) (TV Dizisi)

2014 - Kod Adı K.O.Z. (Remzi Akkaya) (Sinema Filmi)

2012 - Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam (Kasım) (TV Dizisi)

2012 - Kanıt 3. Sezon (Komiser Yaman) (TV Dizisi)

2010 - Yavuz Sultan Selim (Kısa Film)

2008 - Cin Geçidi (Levent)(Kısa Film)

2006 - 2010 - Yaprak Dökümü (Oğuz Ayhan) (TV Dizisi)

2006 - Kabuslar Evi: Karanlıktan Gelen (Sinema Filmi)

2005 - Ödünç Hayat (Renan) (TV Dizisi)

2001 - Şeytan Çıkmazı (Çiko) (TV Filmi)2000 - Evdeki Yabancı (Tekin) (TV Dizisi)

2000 - Aşkın Bedeli (Cem) (TV Filmi)

1999 - Gece Şahinleri (Cenk) (TV Filmi)