ABD'li oyuncu Joey King, Türkiye'deki ablasının kına gecesine geldi Dünyaca ünlü oyuncu Joey King, ablasının kınası için Türkiye'de. "Erik Dalı" oynadığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Haber Merkezi

Amerikalı oyuncu Joey King'in ablası Kelli King, Türk sevgilisiyle evlilik kararı aldı.

Türkiye'deki adetlere uygun şekilde Kelli'ye bir kına gecesi düzenlendi.

Boğaz manzarasını ve Türk kahvaltısını da paylaşan 25 yaşındaki genç oyuncu, Eril Dalı'nda oynadığı kına gecesinden eğlenceli anlara şu notu düştü:

"TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM"

"Türkiye'yi seviyorum... En çarpıcı Kına Gecesi dün gece kız kardeşim @kelliisking ve eniştemi kutluyorum @moyk9... Ailelerin en dokunaklı birleşimi!!! Ağlamadan duramadım yeni ailemize en iyi ev sahiplikleri için teşekkür ederim"