ABD'li şarkıcı Katy Perry, kadınlardan oluşan mürettebatla uzaya gidiyor

DHA

ABD’li şarkıcı Katy Perry, uzay yolunda...

Perry'e, Blue Origin’in ‘New Shepard’ aracıyla gerçekleşecek uçuşta Jeff Bezos’un nişanlısı Lauren Sanchez’in de aralarında bulunduğu beş kadın daha eşlik edecek.

TAMAMI KADINLARDAN OLUŞAN İLK MÜRETTEBAT

Uçuşun, TSİ 15.30 civarında Texas’tan gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bu görev, 1963’te Sovyet kozmonot Valentina Tereşkova’nın tarihi uçuşundan bu yana tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay mürettebatı olma özelliği taşıyor.

10 DAKİKA SÜREECK

Tam otomatik sistemle çalışan araç, dikey olarak yükseldikten sonra kapsül ayrılacak ve paraşütler ile yeryüzüne geri dönecek.

Yaklaşık 10 dakika sürecek uçuşta mürettebat, uluslararası alanda uzay sınırı olarak kabul edilen Karman Hattı’nın ötesine geçecek.

Kısa bir süreliğine yer çekimsiz ortamda koltuklarından ayrılıp serbestçe hareket edebilecekler.