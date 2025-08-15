Ablası Nihal Candan'ın vefatından sonra Bahar Candan'dan tepki çeken paylaşım

Nihal Candan, geçtiğimiz aylarda 30 yaşında hayatını kaybetti.

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 20 Haziran’da anoreksiya nedeniyle yaşamını yitirdi.

TİKTOK PAYLAŞIMI TEPKİ TOPLADI

Ailesinin acısı hala tazeyken, kız kardeşi Bahar Candan’ın bugün TikTok’ta yaptığı paylaşım büyük tepki çekti.

"BENİ HİÇBİR ATEŞ YAKAMAZ..."

TikTok'ta 'Beni hiçbir ateş yakamaz, ben ateşin ta kendisiyim' sözlerinin geçtiği bir video paylaşan Bahar Candan, bu videoda aynı zamanda dans etti.

Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, Bahar Candan'a tepki gösterdi.

"TEDAVİ OLUN"

Bazı kullanıcılar, 'Hiçbiriniz iyi değilsiniz. Tedavi olun', 'Nihal'in en büyük şanssızlığı, sanırım seninle bu yolu yürümüş olmasıymış' ve 'Sen hastasın Bahar' gibi yorumlarla tepki gösterdi.