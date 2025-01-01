Açelya Topaloğlu, acı günü! Sosyal medya hesabından anneannesini kaybettiğini duyurdu

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Ekranların uzun soluklu eğlence programlarından Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncularından Açelya Topaloğlu, aldığı acı haberle sarsıldı. Ünlü oyuncu, bir süredir hastanede tedavi gören anneannesini kaybetti.

Topaloğlu'nun bir süredir hastanede tedavi gören anneannesi hayata gözlerini yumdu. Ünlü isim, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

"CANIMIN İÇİ"

Topaloğlu, anneannesine "Hoşça kal canımın için, tatlı anneannem" sözleriyle veda etti.

Ünlü isim, Eve Düşen Yıldırım, Kaçak Gelinler, İnadına Aşk, Meryem ve Darısı Başımıza gibi birçok başarılı projede yer almıştı.