Dolar
7.7033
0.0311%
Euro
8.9706
-0.0612%
Altın
1849.25
-0.762%
Borsa
1102.95
0.0272%
G. Altın
458.804
-0.6132%
Bitcoin
79573.43
0.8663%
25ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 25 C

    Acemi Cadı oyuncuları buluştu

    Acemi Cadı'nın Ayşegül'ü Merve Boluğur ile Toygar'ı Kaan Yılmaz yıllar sonra bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2020 - 11:19
    • Güncelleme : 24.09.2020 - 11:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Acemi Cadı oyuncuları buluştu

    14 yıl önce yayınlanan Acemi Cadı dizisinin oyuncuları yıllar sonra buluştu.

    Oyuncu Merve Boluğur, Kaan Yılmaz, Billur Yazgan ve Kubilay Güleçoğlu Acemi Cadı dizisinde birlikte rol almışlardı. Uzun süre sonra bir araya gelen oyuncular o anları sosyal medyadan paylaştı.

    "İNANILMAZ GÜZEL"

    Dizide Toygar karakterini canlandıran Kaan Yılmaz yaptığı paylaşıma, “Tekrar birlikte olmak inanılmaz güzel! Özleşmiş olmak ayrı güzel! Buluştuğumuz için çok mutluyum, canlarım!” açıklamasını yazdı.

    Acemi Cadı oyuncuları buluştu #1

    Acemi Cadı oyuncuları buluştu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir