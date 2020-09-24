Acemi Cadı oyuncuları buluştu

Acemi Cadı'nın Ayşegül'ü Merve Boluğur ile Toygar'ı Kaan Yılmaz yıllar sonra bir araya geldi.

14 yıl önce yayınlanan Acemi Cadı dizisinin oyuncuları yıllar sonra buluştu.

Oyuncu Merve Boluğur, Kaan Yılmaz, Billur Yazgan ve Kubilay Güleçoğlu Acemi Cadı dizisinde birlikte rol almışlardı. Uzun süre sonra bir araya gelen oyuncular o anları sosyal medyadan paylaştı.

"İNANILMAZ GÜZEL"

Dizide Toygar karakterini canlandıran Kaan Yılmaz yaptığı paylaşıma, “Tekrar birlikte olmak inanılmaz güzel! Özleşmiş olmak ayrı güzel! Buluştuğumuz için çok mutluyum, canlarım!” açıklamasını yazdı.