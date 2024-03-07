Acil ameliyata alınmıştı! Oyuncu Berna Laçin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından acil ameliyat olması gerektiğini duyuran ünlü oyuncu Berna Laçin'den haber geldi. Ünlü oyuncu, 9 saat süren ameliyat sonrası sağlık durumunu paylaştı.

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Geçtiğimiz günlerde bir anda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Berna Lalçin, sağlık sorunları nedeniyle oyunlarını iptal etmişti.

Acil hastaneye yatışı yapılan Laçin, ameliyat sonrası sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında konuştu.

İşte Laçin'in açıklaması:

"Zor bir ameliyattı"

"Ameliyat sonrası Prof.Dr. Azmi Hamzaoğlu geldi ve hocamız durumu şöyle açıkladı: Ameliyat 9 saat sürdü ve çok zor bir ameliyattı, sırtta, omurlar arasından çıkan disk omurilik zarını yırtmış ve içeri batmış, aşırı kemikleşmiş, karşısında da benzer bir disk daha çıkmış o yüzden ameliyat çok uzun sürdü. Onları temizleyip aldık, üç omura toplam altı tane vida yerleştirip plaka ile kapattık.

"Çok çok nadir gözüken bir vaka"

Çok çok nadir gözüken bir vaka, bunu ders olarak da okutacağız. Omuriliğin kendini tamir etmesi için bir hafta 10 gün hastanede yatağa bağlı kalacak, hiç kalkmayacak, kendini iyice tamir etsin ondan sonra oturtup yürütürüz. Ameliyat çok başarılı geçti, yürümen mucize zaten o halde bu kadar süre nasıl idare ettin o ayrı hikaye."

Laçin, sözlerine "Arayan soran tüm dostlara çok teşekkür ediyorum. Ziyaretçi kabulünden Azmi Hoca pek hoşlanmıyor. Yanımda olduğunuzu biliyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. İyi günlerde buluşmak üzere…" diye devam etti.

Laçin, acil ameliyat olması gerektiğini şu sözlerle duyumuştu:

"Kul kurar kader gülermiş"

"ACİL AÇIKLAMA. Kul kurar kader gülermiş. Bu akşam şahane bir organizasyon için Pamukkale’de tek kişilik oyunumu oynayacaktım. Acilen ortaya çıkan ve ne yazık ki benim için ciddi tehlike arz eden ve an itibari ile yürümemin dahi yasaklandığı bir omurilik sorunum nedeni ile çok acil ameliyata girmek zorundayım. E bunca yük ve baskı elbet kendini bedende de baskı olarak gösterecekti, ne yaşarsak bedende hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Tüm seyircilerden çok çok özür diliyorum. İyi günlerde görüşmek üzere, o güne kadar dualarınızı beklerim. Sevgiler, saygılar. Not: Biliyorum çok kişi arayacak ama şimdi açamıyorum çünkü doktorlarla görüşüyorum. Kusura bakmayın ve merak etmeyin olsun bitsin hepinizin bir kahvesini içerim."