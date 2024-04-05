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Acilen ameliyata alınan Aydilge'den sağlık durumuyla ilgili yeni haber

Acilen ameliyata alınan Aydilge'den sağlık durumuyla ilgili yeni haber Kalçasında labrum yırtığı bulunan Aydilge, geçtiğimiz günlerde ameliyat olmuştu. Yürüyüşlere başladığını duyuran ünlü şarkıcı, hem son durumuyla ilgili bilgi verdi hem de fotoğraf paylaştı.