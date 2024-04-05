Acilen ameliyata alınan Aydilge'den sağlık durumuyla ilgili yeni haber

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Sahnede coşkusuyla ve enerjisiyle izleyenleri büyüleyen Aydilge, 2018 yılında keman sanatçısı Utku Barış Andaç ile nikah masasına oturmuştu.
Şimdilerde mutlu bir evlilik sürek ikiliden Aydilge, geçtiğimiz günlerde acilen ameliyata alındığını duyurmuştu. Başarılı bir operasyon geçiren Aydilge, son durumu hakkında bilgi verdi.
Ünlü isim, hastanede eşiyle birlikte çekilen eğlenceli anlarını yayınlayarak; şu ifadeleri kullandı:
"Ameliyatım başarılı geçti"
"Ameliyatım başarılı geçti. Hepinizin güzel mesajlarına çok teşekkür ediyorum. Hastanenin harika çalışanlarına, başta doktorum olmak üzere binlerce teşekkürler. Birkaç haftaya konserlerde yine kalp kalbe olacağız."
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