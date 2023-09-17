Acun Ilıcalı açıkladı! Seda Ocak Survivor'a geri dönüyor Acun Ilıcalı Twitter hesabından bir açıklama yaparak Seda'nın Survivor All Star'da yer alacağını, "Seda bu sezon All Star’da ve ben de heyecanla onun yarışlarını bekliyorum" notuyla duyurdu.

ensonhaber.com TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor'ın kadrosu yavaş yavaş oluşmaya başladı. All Star ile ekranlara gelecek olan yarışmaya katılacak isimleri, Acun Ilıcalı Twitter hesabından açıklıyor. Her gün bir ismi açıklayan Ilıcalı, Seda Ocak'ı Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Turabi, Nihat Altınkaya, Doğukan Manço ve Nagihan Karadere'nin olduğu kadroya, Seda Ocak dahil oldu. Seda'yı bu sözlerle duyurdu Acun Ilıcalı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; Seda bu sezon All Star’da ve ben de heyecanla onun yarışlarını bekliyorum.

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