Acun Ilıcalı açıkladı: "Turabi Survivor'dan ayrıldı" Acun Ilıcalı, sağlık sorunları nedeniyle Dominik'e veda eden Turabi hakkında açıklama yaptı. Ilıcalı, "Turabi yarışmanın geleceğiyle ilgili verdiği kararı bize açıkladı. Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

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Yıllardır yayınlanan Survivor'ın sevilen karakterlerinden ve şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Turabi'den hayranlarına üzen haber geldi.

Survivor konseyinde son gelişmeyi duyuran Acun Ilıcalı, sakatlanan Turabi'nin yarışmaya devam edemeyeceğini duyurdu.

Turabi gitti

Ilıcalı, "Survivor'da Turabi kısa sürede büyük iz bıraktı. Geçtiğimiz hafta oyuna çıkarken sakatlığı oldu. 5 gün boyunca doktoruyla Turabi görüştü. Sonunda Turabi'den gelen haber maalesef iyi değil. Turabi yarışmanın geleceğiyle ilgili verdiği kararı bize açıkladı. Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi." şeklinde konuştu.

Kırmızı takıma yeni isimler

Ilıcalı Survivor'a Hilmi Cem ile Avatar Atakan'ın dahil olacağını da duyurdu. Ilıcalı, Avatar Atakan ve Hilmi Cem'in kırmızı takımda yarışacağını açıkladı.