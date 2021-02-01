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    Acun Ilıcalı: Anne de olsan benim bebeğimsin

    Acun Ilıcalı, büyük kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 08:49
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 09:56
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    Acun Ilıcalı: Anne de olsan benim bebeğimsin

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın ilk eşi Seda Başbuğ’la evliliğinden dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı, 31 yaşına girdi.

    Annesi ve babası, Banu Ilıcalı için sosyal medyada duygusal mesajlar yayınladı.

    Acun Ilıcalı, kızıyla fotoğrafını sosyal medyada şu notla yayınladı:

    "İYİ Kİ BENİM KIZIM OLMUŞSSUN"

    “Benim ilk göz ağrım, canım kızım, iyi ki doğmuşsun, iyi ki benim kızım olmuşsun. Allah herkese senin gibi bir evlat nasip etsin. Nice mutlu seneleri beraber geçirelim.”

    3 yıl önce Efe Ceyhun’la evlenen Banu Ilıcalı, geçtiğimiz temmuz ayında anne olmuştu.

    Acun Ilıcalı: Anne de olsan benim bebeğimsin #1

    Acun Ilıcalı: Anne de olsan benim bebeğimsin #2

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