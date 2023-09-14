Acun Ilıcalı bir bombayı daha patlattı! Survivor'ın hırs küpü All Star'a dahil oldu Survivor All Star kadrosunu açıklamaya devam eden Acun Ilıcalı, eski efsane yarışmacılardan Merve Aydın'ın da katıldığını duyurdu.

ensonhaber.com TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor, bu sene All Star kadrosuyla başlayacak. All Star'ın yarışmacılarını ise Acun Ilıcalı, Twitter hesabı üzerinden paylaşmaya başladı. Nihat Altınkaya, Turabi ve Nagihan Karadere gibi isimleri paylaşan Ilıcalı, bir yarışmacıyı daha duyurdu. Merve Aydın geliyor Acun Ilıcalı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Survivor finalistlerinden sevgili Merve, yaşadığı sakatlık kabusundan sonra zafer için All Star’da. Merve her zaman Merve’dir. :)" dedi.

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